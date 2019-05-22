Акционеры "ВСМПО-Ависма" утвердили дивиденды за 2018 год в размере 873,42 рубля на акцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Акционеры крупнейшего в мире производителя титановой продукции "ВСМПО-Ависма" на годовом собрании приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года в размере 873,42 рубля на акцию, говорится в документах компании, опубликованных в среду.

"Дивиденды по обыкновенным акциям <...> выплатить в размере 873,42 рубля на одну обыкновенную акцию. Часть нераспределенной прибыли за 2018 год в размере 10,070 млрд рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам шести месяцев 2018 года) распределить на выплату дивидендов по итогам работы за 2018 год", - говорится в сообщении.

Акционеры корпорации по итогам I полугодия 2019 года подучили дивиденды в размере 756 рублей на акцию, общий размер дивидендных выплат составил 8,7 млрд рублей.

Также акционеры "ВСМПО-Ависма" на собрании выбрали новый совет директоров из семи человек, в который вошли глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и генеральный директор компании Михаил Воеводин.

"ВСМПО-Ависма" входит в госкорпорацию "Ростех" и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - "Ростеху".

Корпорация производит титан, слитки и все виды полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованные крупногабаритные изделия из алюминия, полуфабрикатов из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.