Курганские пограничники задержали гражданина Узбекистана, находившегося в розыске

ТАСС, 23 мая. Пятнадцатилетний гражданин Республики Узбекистан, находившийся в федеральном розыске, задержан в пункте пропуска на границе Курганской области и Казахстана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

"При въезде в Российскую Федерацию в пункте пропуска "Петухово" выявлен 15-летний гражданин Республики Узбекистан, находившийся в федеральном розыске. Иностранный гражданин следовал поездом № 315 из Ташкента в Екатеринбург. В ходе прохождения пограничного контроля было установлено, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления на территории Свердловской области, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). В течение одного года злоумышленник скрывался от правоохранительных органов за границей с целью уклонения от уголовного преследования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что гражданин Узбекистана был передан сотрудникам полиции для дальнейшего расследования уголовного дела.