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Детей, пострадавших от взрыва газового баллона, перевели в больницу Екатеринбурга

Все пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Пятерых детей, госпитализированных после взрыва газового баллона в поселке Малышева, перевели в больницу Екатеринбурга. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Ранее сообщалось, что пятеро детей попали в больницу Асбеста после взрыва газового баллона в гаражном боксе поселка Малышева Свердловской области.

"Все пятеро переведены в девятую больницу Екатеринбурга. Одного перевели вчера, остальных сегодня. Все в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

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