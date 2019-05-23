Детей, пострадавших от взрыва газового баллона, перевели в больницу Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Пятерых детей, госпитализированных после взрыва газового баллона в поселке Малышева, перевели в больницу Екатеринбурга. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Ранее сообщалось, что пятеро детей попали в больницу Асбеста после взрыва газового баллона в гаражном боксе поселка Малышева Свердловской области.

"Все пятеро переведены в девятую больницу Екатеринбурга. Одного перевели вчера, остальных сегодня. Все в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.