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В аэропорту Челябинска задержали пассажира, устроившего пьяный дебош на борту самолета

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что 40-летний житель Екатеринбурга мешал своим поведением работе экипажа и нецензурно выражался

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил пьяный дебош, когда летел из Антальи в Челябинск. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска поступило сообщение о том, что на борту прибывшего из Антальи самолета находится авиадебошир. Полицейские доставили пассажира, который нарушал общественный порядок, в дежурную часть. Установлено, что 40-летний житель города Екатеринбурга во время полета мешал своим поведением работе экипажа и использовал нецензурную лексику", - сказала она.

В отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

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