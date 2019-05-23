Пассажирский Boeing экстренно сел в Сыктывкаре из-за сигнала о технической проблеме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании UTair, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Сургут, сел в четверг ночью на запасном аэродроме в Сыктывкаре после срабатывания сигнала о технической неисправности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика, посадка прошла в штатном режиме.

"Boeing 735 ("Боинг 737-500" - прим. ТАСС), выполнявший рейс Санкт-Петербург - Сургут, совершил посадку в Сыктывкаре из-за срабатывания сигнала о технической проблеме. Командир принял решение о посадке. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, компания пересадила пассажиров на ближайший рейс в Москву, откуда в 10:30 мск пассажиры вылетели в Сургут. "На время ожидания им была предоставлена гостиница, еда и напитки", - добавил представитель UTair.

Как пояснили ТАСС в справочной аэропорта Сургут, рейс из Санкт-Петербурга должен был прибыть сегодня в 02:55 местного времени (00:55 мск).