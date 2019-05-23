"ВСМПО-Ависма" планирует инвестировать до 2026 года более $700 млн в развитие корпорации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титановой продукции "ВСМПО-Ависма" планирует в рамках стратегической программы развития до 2026 года инвестировать в производство более 700 млн долларов, говорится в сообщении корпорации, распространенном в четверг.

"В 2018 году разработан проект стратегической программы развития предприятия до 2026 года, который мы готовы представить на утверждение в совет директоров корпорации. В этот период мы планируем инвестировать в наше производство более 700 миллионов долларов. Повышение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в портфеле заказов - одна из ключевых стратегических целей, и мы продолжим работать в данном направлении", - отмечается в сообщении.

Корпорация до 2026 года планирует модернизировать свои плавильные и кузнечные мощности, а также создать новое трубопрофильное и сортопрокатное производство.

Директор по связям с общественностью корпорации Марина Воронкова пояснила ТАСС, что дата заседания совета директоров "ВСМПО-Ависма", на котором будет утверждена новая стратегия развития предприятия, пока не известна. Акционеры корпорации на собрании 21 мая избрали новый совет директоров из 7 человек, в который вошли глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и генеральный директор компании Михаил Воеводин.

"ВСМПО-Ависма" входит в госкорпорацию "Ростех" и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.

Корпорация производит титан, слитки и все виды полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованные крупногабаритные изделия из алюминия, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.