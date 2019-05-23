Национальные стенды на выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге представят 12 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Количество стран, которые представят свои национальные стенды в июле на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге, выросло до 12 на сегодняшний день, сообщила ТАСС в четверг представитель департамента информационной политики Свердловской области.

"В этом году такой [стендовый] формат работы на выставке помимо страны-партнера, которой станет Турецкая Республика, подтвердили Австрия, Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Словакия, ЮАР, Южная Корея и Япония и впервые свой стенд представит Франция", - сообщила представитель департамента со ссылкой на свердловского министра международных и внешнеэкономических связей Василия Козлова.

По ее словам, в прошлом году на выставке ИННОПРОМ было представлено 8 стендов. Ожидается, что в этом году выставку посетят представители более 80 стран и более 25 регионов России.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия и Республика Корея. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.