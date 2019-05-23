Тление мусора на полигоне возле Ханты-Мансийска не угрожает населению

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая. /ТАСС/. Специалисты дорожных служб продолжают ликвидацию тления мусора на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) под Ханты-Мансийском, угрозы населению инцидент не представляет. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.

Ранее сообщалось, что пожарные тушат тлеющую свалку ТКО в 15 км от Ханты-Мансийска, площадь тления составляет около 500 кв. метров. По словам собеседника, дым шел в сторону от Ханты-Мансийска и других населенных пунктов. Сотрудники МЧС при участии авиалесоохраны следят, чтобы не возникло возгорания леса, располагающегося недалеко от свалки.

"В результате тления пострадавших нет. Тление в остаточном режиме еще сохраняется. Работы по его ликвидации путем засыпки мусора песком продолжаются. <…> Никакой угрозы населению нет. Воздух чистый", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что тлеет куча мусора высотой около шести метров, тушить которую водой не имеет смысла, поэтому были привлечены дорожные службы для засыпки песком, в частности, "КамАЗы" и экскаваторы.

В свою очередь, в региональном Роспотребнадзоре ТАСС сообщили, что обращений к ним с жалобами на загрязнение воздуха не поступало. "Сигналов к нам от органов власти, профильных ведомств и населения по поводу загрязнения воздуха не поступало. <…> по имеющейся информации, угрозы населению нет", - сказал собеседник агентства.