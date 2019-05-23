Открытое горение в домах в центре Нижней Салды на Урале ликвидировано

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в городе Нижняя Салда Свердловской области, где произошел пожар в нескольких домах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 18.10 (16.10 мск) открытое горение в Нижней Салде ликвидировано, продолжается проливка и разборка. Борт МЧС сбросил на очаги горения 25 тонн воды, работы на месте завершил. Наземная группировка продолжает тушение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в центре города, в нескольких жилых и нежилых домах на улицах Урицкого и Карла Либкнехта. На месте также работают сотрудники ГИБДД, которые помогают пожарным. В тушении был задействован вертолет МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.