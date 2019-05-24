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Авиарейс из Кургана до Москвы задержан из-за технических неполадок

Авиакомпания UTair ждет специалистов из Тюмени для устранения поломки

ТАСС, 24 мая. Самолет, выполняющий рейс Курган - Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Рейс задержан из-за технических неполадок до 16:10 (14:10 мск). Сейчас авиакомпания ждет специалистов из Тюмени, чтобы их исправить", - сказал собеседник агентства, не уточнив характер неполадок.

Согласно расписанию аэропорта, рейс выполняет самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair. Вылет был запланирован на 06:50 (04:50 мск).

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РоссияТюменская областьКурганская область
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