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В Салехарде в ночь на 24 мая выпала двухмесячная норма снега

Аэропорт города временно прекратил принимать и отправлять самолеты, приостановлена работа паромной переправы
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© Андрей Ткачев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Двухмесячная норма снега выпала в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа в ночь на пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"За ночь у нас выпала двухмесячная норма осадков. Образовалось 12 см нового снежного покрова, в то время как в среднем образуется шесть сантиметров в месяц. Снег продолжает идти", - сказала собеседница агентства.

Как сообщается на сайте городской администрации, 25 мая непогода сохранится, порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду. "Ночью умеренные, днем небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Температура ночью минус 1-3 градуса, днем ноль-плюс два градуса", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада аэропорт Салехарда в пятницу временно прекратил принимать и отправлять самолеты. Приостановлена работа паромной переправы между городами Салехард и Лабытнанги.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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