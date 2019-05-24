Экс-замначальника уральской колонии приговорен к 8,5 года заключения по делу о пытках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего заместителя начальника ФКУ "Исправительная колония № 54 ГУФСИН России по Свердловской области" и пятерых осужденных, отбывавших наказание в колонии, по делу о пытках. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

"Приговором суда бывшему заместителю начальника ИК-54 назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Другим подсудимым из числа заключенных назначены наказания также в виде лишения свободы на срок от 3 лет 3 месяцев до 6 лет 6 месяцев. Четверо из указанных осужденных будут отбывать срок в колонии строгого режима, один - в колонии особого режима", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, подсудимые в зависимости от роли каждого были признаны виновными по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением пытки, в отношении двух и более лиц), ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 132 УК РФ (организация совершения группой лиц по предварительному сговору иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшему), ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых).

Замначальника ИК-54 был задержан летом 2018 года. Следствие установило, что он руководил несколькими заключенными и отдавал им приказы о применении насилия в отношении других отбывающих наказание. В конце декабря 2018 года уголовное дело было передано в суд.