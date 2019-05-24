Крупный пожар в тюменской деревне локализован

ТЮМЕНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Пожар в деревне Быкова в Ишимском районе Тюменской области, где в пятницу утром загорелись четыре дома, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"Пожар локализован, угрозы дальнейшего распространения огня нет, на месте находятся 12 единиц техники и 27 человек личного состава", - рассказали в пресс-службе.

Сообщение о возгорании четырех домов (двух на две квартиры и двух одноквартирных) и надворных построек на площади 600 кв. метров в деревне Быкова поступило в МЧС в 11:59 (09:59 мск).

"Пожар начался в одном из домов, но из-за теплой погоды и ветра огонь быстро перекинулся на соседние строения. Горели два кирпичных дома и два деревянных, деревянные полностью уничтожены огнем", - уточнили в пресс-службе.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Погибших и пострадавших при пожаре нет.

Деревня Быкова Ишимского района находится в 263 км от Тюмени. Население - более 250 человек.