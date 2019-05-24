Похолодание в части регионов Урала в конце мая сменится теплой погодой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Неделя заморозков в части регионов Урала сменится теплой погодой в последнюю неделю мая. Ухудшение погоды наблюдается только в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили ТАСС синоптики.

"Сегодня мы ждем очень холодную ночь, заморозки в районе Екатеринбурга. На территории области температура может достигать минус 6 градусов. В субботу погода останется холодной, в воскресенье будет чуть теплее ночь. Тепло сохранится до понедельника, до 23 градусов тепла в дневные часы, небольшой дождь", - сказали ТАСС в Свердловском гидрометцентре.

Похожую ситуацию синоптики прогнозируют в Тюменской, Челябинской и Курганской областях: до понедельника, 27 мая, погода останется холодной, с начала следующей недели температура воздуха поднимется до 22-24 градусов тепла.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, в пятницу в регионе прогнозируются ветер порывами 17-22 м/с, дождь и мокрый снег, возможна гроза и град. К понедельнику в регионе также ждут повышения температуры.

В арктическом Ямало-Ненецком автономном округе потепления не прогнозируют. 24-25 мая ожидаются метель, сильные осадки и порывы ветра до 22-27 м/с, отмечается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Салехарда, в ночь на 24 мая в городе выпала двухмесячная норма снега - 12 см. Из-за непогоды аэропорт Салехарда временно прекратил принимать и отправлять самолеты. Приостановлена работа паромной переправы между городами Салехард и Лабытнанги.