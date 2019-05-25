Сообщения об угрозе взрыва поступили в восемь объектов в ХМАО

ТАСС, 25 мая. Восемь объектов в разных городах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) получили сообщения об угрозе взрыва, оттуда эвакуировали людей. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В Нижневартовске [такие сообщения получили] пять объектов и аэропорт, в Мегионе - автовокзал, в Сургуте - торговый центр. Везде проходила эвакуация. Пока работы не завершены", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в аэропорт Нижневартовска поступило анонимное сообщение о "минировании", после проверки установлено, что угроза оказалась ложной.