РМК и УГМК ждут решения жителей Екатеринбурга для начала финансирования возведения храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. "Русская медная компания" и "Уральская горно-металлургическая компания", которые планируют участвовать в финансировании строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, ждут совместного решения жителей города, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно места размещения собора, прежде чем рассмотреть вопрос о финансировании строительства, говорится в совместном заявлении компаний, распространенном в понедельник.

"УГМК и РМК ждут очередного решения жителей Екатеринбурга, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно такого места для возведения храма, которое устроит и успокоит всех. После того, как будет принято окончательное решение, металлургические холдинги рассмотрят обращение епархии о финансировании строительства", - говорится в заявлении.

В обращении подчеркивается, что участие УГМК и РМК в проекте "заключается исключительно в благотворительной финансовой помощи". "Место, общественные слушания по его определению и другие обстоятельства строительства являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии", - резюмируется в документе.

Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей о месте строительства церкви. Администрация Екатеринбурга с 20 мая собирала предложения по вариантам новых площадок для ее возведения. 22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга, согласно которому 58% из них считают, что храм должен быть построен в другой части города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил отказаться от строительства собора в выбранном ранее месте.

В мэрию Екатеринбурга поступило более восьми тысяч обращений от жителей города по вопросам выбора нового места строительства собора святой Екатерины.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Храм планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. На данный момент строительство приостановлено, мэрия собирает предложения по новым площадкам для возведения религиозного сооружения.