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В Сургуте пересадили ели, поврежденные вандалом у Мемориала Славы

Житель города 5 мая в нетрезвом состоянии оторвал и сжег в Вечном огне ветки от елей, растущих рядом с памятником, и пытался поджечь сами деревья

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая. /ТАСС/. Десять пострадавших в начале мая от рук вандала деревьев, растущих у памятника-захоронения "Мемориал Славы", пересадили в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). За ними будут ухаживать до их полного восстановления, сообщил в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава города Вадим Шувалов.

"Десять деревьев сейчас находятся в плачевном состоянии. Поэтому мы приняли решение заменить поврежденные деревья. "Дублеров" им выкопали в сквере на перекрестке ул. Чехова и ул. Профсоюзов (он принадлежит нашему Управлению лесопаркового хозяйства и экологической безопасности). Ну а на их место посадили пострадавшие от огня елочки - там за ними будут ухаживать вплоть до полного их восстановления", - сообщил Шувалов.

Сотрудники полиции 5 мая задержали жителя Сургута, который в сильном алкогольном опьянении оторвал ветки от растущих рядом с памятником елей и сжег их в Вечном огне, а также пытался поджечь сами деревья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", он арестован. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также к административной ответственности - за распитие алкоголя в общественном месте.

Памятник "Мемориал Славы" в Сургуте, посвящен борцам за советскую власть и жителям города, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Открыт 8 сентября 1968 года.

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