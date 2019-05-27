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Более 20 тыс. человек проголосовали за биатлониста Шипулина на праймериз "Единой России"

Антон Шипулин победил на предварительном голосовании к довыборам в Госдуму по Серовскому одномандатному округу в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек проголосовали за биатлониста Антона Шипулина на предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174 (Свердловская область). Об этом в понедельник сообщил секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Ранее сообщалось, что Шипулин победил на праймериз по своему одномандатному округу.

"За Шипулина проголосовали 23 тыс. 874 человека, это 78,13% от числа пришедших. Всего в 174 округе пришли 30 тыс. 553 человека", - сказал Шептий.

Секретарь свердловского отделения отметил, что на праймериз в Свердловской области не было зафиксировано ни одного нарушения.

В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Бидонько был избран в Госдуму 7-го созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174. В нижней палате он занимал должность зампреда комитета по транспорту и строительству.

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