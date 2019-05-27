Ирбитский завод выпустит опытную партию электромотоцикла "Урал" в ближайшие два года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Ирбитский мотоциклетный завод в Свердловской области в ближайшие два года планирует выпустить опытную партию электромотоциклов "Урал". Электроверсия разработана совместно с американской компанией Zero Motorcycles, сообщил в понедельник ТАСС исполнительный директор завода Владимир Курмачев.

"Наше новое направление - это городские электромотоциклы, мы собираемся выпустить первую опытную партию этих мотоциклов, посмотрим, как они проявят себя в эксплуатации. Выпуск этого мотоцикла в планах на ближайшие год-два. Мы в прошлом году в декабре в Калифорнии показали на выставке наш электромотоцикл, который мы выпустили совместно с Zero, и он имел успех", - сказал он.

По словам Курмачева, выставка показала, что в США и Европе, куда Ирбитский мотоциклетный завод экспортирует свою продукцию, есть большой интерес к электроверсии "Урала". Предполагается, что часть мотоцикла будет собираться непосредственно на заводе в Ирбите, часть - в США.

"Общий процент импортных комплектующих в мотоцикле - 70%. И это по одной простой причине: в России никто мотокомпоненты не выпускает, поэтому мы с каждым годом все больше и больше уходим на импорт", - пояснил Курмачев.

Ирбитский мотоциклетный завод - единственный в России мотоциклетный завод полного цикла. Ежегодно он производит 1,2 тыс. мотоциклов, более 90% продукции идет на экспорт - не только в страны Европы, но и Азии, Австралии, Африки, Южной и Северной Америки.