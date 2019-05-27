Замначальника свердловского УФССП арестовали на два месяца из-за обвинения во взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Заместитель начальника управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области Елена Сидорова арестована на два месяца. Они обвиняется в получении взятки в крупном размере, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Свердловского областного суда.

"Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца заместителя руководителя УФССП по Свердловской области Елену Сидорову. Сидорова обвиняется по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ. Мера пресечения избрана по 22 июля 2019 года включительно. На постановление суда подана апелляционная жалоба", - говорится в сообщении.

Сидорова была задержана 23 мая. В службе судебных приставов она работает с 2006 года, на должности заместителя руководителя управления Сидорова находилась с сентября 2014 года.