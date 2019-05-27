Совет директоров "ВСМПО-Ависмы" выберет своего главу на заседании 30 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС /. Совет директоров крупнейшего в мире производителя титановой продукции "ВСМПО-Ависма" на заседании 30 мая выберет своего председателя и инвестиционный комитет, которому предстоит утвердить новую стратегию корпорации до 2026 года, следует из материалов компании, опубликованных в понедельник.

Глава госкорпорации "Ростех", которая владеет блокирующим пакетом акций "ВСМПО-Ависма", Сергей Чемезов бессменно возглавлял этот руководящий орган компании с 2006 года.

Акционеры корпорации на собрании 21 мая избрали новый совет директоров из семи человек, в который вошли Чемезов и генеральный директор компании Михаил Воеводин.

В прошлом году "ВСМПО-Ависма" разработала проект стратегической предусматривающую более 700 млн долларов инвестиций программу развития предприятия до 2026 года, которую должен утвердить совет директоров корпорации.

"ВСМПО-Ависма" входит в госкорпорацию "Ростех" и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - "Ростеху".

Корпорация производит титан, слитки и все виды полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованные крупногабаритные изделия из алюминия, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.