{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Борьба с природными пожарами в России

В Курганской области сняли запрет на посещение лесов

Мера действовала в регионе с 4 мая в связи с лесопожарной обстановкой

ТАСС, 27 мая. Правительство Курганской области сняло запрет на посещение лесов региона гражданами, введенный четвертого мая. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Курганской области запрет на посещение лесов гражданами, введенный постановлением правительства региона 4 мая 2019 года, снят", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в регионе продолжает действовать противопожарный режим.

В Курганской области с майских праздников бушевали природные пожары. В результате одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах региона был объявлен режим ЧС.

Теги
РоссияКурганская областьБорьба с природными пожарами в России
В Челябинской области планируется создать министерство промышленности
Врио главы региона Алексей Текслер отметил, что область занимает шестое место по объему продукции обрабатывающих производств
Читать полностью