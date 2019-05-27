В Курганской области сняли запрет на посещение лесов

ТАСС, 27 мая. Правительство Курганской области сняло запрет на посещение лесов региона гражданами, введенный четвертого мая. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Курганской области запрет на посещение лесов гражданами, введенный постановлением правительства региона 4 мая 2019 года, снят", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в регионе продолжает действовать противопожарный режим.

В Курганской области с майских праздников бушевали природные пожары. В результате одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах региона был объявлен режим ЧС.