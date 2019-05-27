В Челябинской области планируется создать министерство промышленности

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах создания в регионе министерства промышленности.

"Я готов рассматривать возможность оказания налоговой и инфраструктурной поддержки при условии развития новых, по-настоящему современных, экологичных производств. Для этой работы в области будет настоящий проектный офис - свое министерство промышленности. В одном из ключевых промышленных регионов страны - а мы занимаем шестое место по объему продукции обрабатывающих производств - это очевидная необходимость", - сказал Текслер на заседании Союза промышленников и предпринимателей.

Сейчас вопросы, связанные с промышленными производствами и взаимодействием с ними, курирует Министерство экономического развития области.

Врио главы региона добавил, что кадровые назначения для работы новой системы планируется провести в ближайшее время. "Такие решения будут, причем в ближайшее время. Новая система займется региональными мерами поддержки, заточенными под развитие современного машиностроения, металлообработки, других современных производств", - уточнил Текслер.