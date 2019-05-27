Арестованы подозреваемые в покушении на убийство и. о. главы района в Тюменской области

ТАСС, 27 мая. Два жителя Ярковского района Тюменской области, которые 23 мая подожгли дом и. о. главы района, арестованы. Они обвиняются в покушении на убийство, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В настоящее время им предъявлены обвинения и по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются мотивы совершенного преступления. Они обвиняются в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом", - говорится в сообщении.

Поджог произошел ночью. Женщина, находившаяся дома, спаслась, она успела вовремя выбежать на улицу.