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Арестованы подозреваемые в покушении на убийство и. о. главы района в Тюменской области

По версии следствия, два местных жителя 23 мая подожгли дом, где проживала женщина

ТАСС, 27 мая. Два жителя Ярковского района Тюменской области, которые 23 мая подожгли дом и. о. главы района, арестованы. Они обвиняются в покушении на убийство, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В настоящее время им предъявлены обвинения и по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются мотивы совершенного преступления. Они обвиняются в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом", - говорится в сообщении.

Поджог произошел ночью. Женщина, находившаяся дома, спаслась, она успела вовремя выбежать на улицу.

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