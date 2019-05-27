Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Пять пассажиров автобуса получили травмы в результате ДТП в Екатеринбурге. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"ДТП произошло в 11:55 мск на Сибирском тракте вблизи дома 57. По предварительным данным, водитель внутригородского пассажирского автобуса № 64 на мгновение отвлекся на пассажира. Этой доли секунды хватило, чтобы допустить столкновение со стоявшей на красном сигнале светофора на пешеходном переходе грузовой "ГАЗелью", а та в свою очередь столкнулась с легковым автомобилем Chevrolet. По предварительным данным, пострадали пять человек - это пассажиры автобуса, они доставлены в разные больницы для оказания медицинской помощи", - сказал он.

Горелых добавил, что все пострадавшие - женщины, они получили травмы, которые не угрожают их жизни. "На месте происшествия сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть одну полосу пока велось разбирательство. Полицейские обеспечили реверсивное движение на этом участке. На место происшествия выезжал начальник ГИБДД города Вадим Будайлин", - добавил представитель ведомства.

По словам Горелых, водитель автобуса 1973 года рождения имеет 25 лет стажа категории D. Ни одного нарушения ПДД не имеет. "По итогам начавшейся проверки представители МВД из подразделения ДПС Екатеринбурга примут обоснованное процессуальное решение", - пояснил он.