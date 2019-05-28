Банк "Открытие" выдаст кредит на 1,65 млрд руб. Среднеуральскому медеплавильному заводу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ, входит в УГМК) подписал кредитный договор на 1,65 млрд рублей с банком "Открытие". Поручителем по займу выступило головное предприятие УГМК - комбинат "Уралэлектромедь", следует из материалов "Уралэлектромеди", опубликованных во вторник.

Кредитный договор подписан 27 мая, заемные средства выделены СУМЗ сроком на четыре года.

УГМК рассчитывает в ближайшие три года увеличить производство меди за счет инвестиций в добычу сырья и его обогащение. Компания в последние годы столкнулась с существенным падением содержания меди в руде на своих месторождениях, что привело к сокращению производства этого цветного металла.

В конце марта УГМК получила кредит банка "Открытие" в размере 21 млрд рублей сроком на 10 лет на развитие свой сырьевой базы.

УГМК-Холдинг управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.

Банк "Открытие" в 2017 году прошел процедуру санации - в общей сложности на финансирование "Открытия" было выделено около 500 млрд рублей.