Создание "умной" горсреды станет одной из тем Всемирного дня городов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Вопрос создания "умной" городской среды обсудят эксперты из разных стран, которые приедут на Всемирный день городов ООН-Хабитат в Екатеринбурге 31 октября. Об этом сообщил во вторник департамент информационной политики Свердловской области.

"Лучшие мировые практики формирования "умной" городской среды с использованием цифровых и "зеленых" технологий будут обсуждаться в Екатеринбурге на мероприятиях Всемирного дня городов ООН-Хабитат. При этом опыт по развитию комфортной городской среды в Екатеринбурге будет представлен Россией как один из примеров реализации национальной стратегии создания "умных" городов", - говорится в сообщении.

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев, слова которого приводит департамент, сообщил, что Всемирный день городов пройдет параллельно с форумом высотного и уникального строительства "100+", где также будут презентованы наработки в сфере городского хозяйства.

Как отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, в регионе заложено 1,9 млрд рублей на формирование комфортной городской в 2019 году, средства распределены между 50 муниципалитетами области, включая Екатеринбург.

"Мы рассчитываем перенять опыт и лучшие мировые практики городского развития. Ведь ключевыми спикерами мероприятия станут представители городов всего мира: мэры, министры, сотрудники национальных и региональных органов власти, эксперты и журналисты. Рассчитываем по итогам работы получить конкретные решения по развития городского пространства", - цитирует департамент мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.

Решение о проведении Всемирного дня городов ООН-Хабитат было принято в марте 2019 года. Праздник отмечается с 2014 года. Соответствующую резолюцию утвердила Генассамблея ООН в 2013 году. В предыдущие годы главные события проходили в Шанхае, Милане, Кито и Ливерпуле.