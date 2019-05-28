Заместитель главы Тюмени избран мэром Тобольска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Депутаты городской думы Тобольска на очередном заседании во вторник избрали мэром города заместителя главы администрации Тюмени Максима Афанасьева, говорится в сообщении на сайте администрации города.

"Сегодня на очередном заседании Тобольской городской думы VI созыва большинством голосов главой города избран Максим Афанасьев. За него проголосовал 21 депутат из 24. С августа 2014 года он занимал должность заместителя главы администрации Тюмени", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что всего на конкурс подали заявки шесть человек, однако одну пришлось отклонить, так как не все ключевые документы были предоставлены кандидатом. По словам губернатора области Александра Моора, который присутствовал на заседании, Афанасьеву необходимо повышать качество жизни, для этого ему нужно находиться в постоянном контакте с жителями города.

"Главную свою задачу я вижу в том, чтобы внести свежие идеи и планы развития города, добиться того, чтобы пользу от достижений Тобольска в полной мере ощутил каждый житель, каждая семья", - цитирует пресс-служба слова избранного мэра.

Афанасьев с 1998 года работал на разных должностях в администрации Тюмени. Тобольск является вторым по численности населения городом в регионе. В нем проживают 102,2 тыс. человек, он основан в 1587 году.