Около 5 млрд руб. направят на возведение новых трасс в туркластере "Гора Белая" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Порядка 5 млрд рублей будет затрачено на строительство новых горнолыжных трасс и подъемников на территории туристско-рекреационного кластера "Гора Белая" в Свердловской области. Об этом журналистам сообщил директор горнолыжного комплекса Леонид Гункевич во вторник.

"На Белой планируется построить 30 новых горнолыжных трасс общей протяженностью 50 км, а также установить несколько новых подъёмников. На эти цели будет затрачено 4-5 млрд рублей", - сказал Гункевич, добавив, что открытие новых трасс ожидается к лету 2021 года.

По его словам, на 30 трассах одновременно смогут кататься 7,5 тыс. человек.

Гора Белая - вершина северной части хребта Веселые горы в Свердловской области. Расположена около поселков Уралец и Черноисточинск, к юго-западу от Нижнего Тагила. "Гора Белая" работает как горнолыжный центр с 1963 года. Решение о создании на базе горнолыжного центра "Гора Белая" и прилежащих территорий нового туристического кластера принял в 2018 году глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Территория кластера - 2,5 тысячи кв. км, его предполагается разделить на три зоны: рекреационную, которая включает природный парк "Река Чусовая", зону семейного отдыха и непосредственно гору - для спортивного отдыха. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.