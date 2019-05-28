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Закрывавшийся из-за непогоды аэропорт Салехарда начал работать в обычном режиме

Во вторник утром по причине тумана и низкой видимости были задержаны три рейса

ТАСС, 28 мая. Аэропорт Салехарда, приостановивший во вторник утром прием и отправку самолетов из-за неблагоприятных метеоусловий, начал работать в обычном режиме, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе департамента дорожного хозяйства и транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Метеоусловия [в Салехарде] позволяют принимать и отправлять рейсы", - сказали в пресс-службе.

Из-за закрытия аэропорта по причине тумана и низкой видимости во вторник утром были задержаны три рейса из Салехарда в Москву, Тюмень и Надым. В настоящее время все самолеты вылетели в города назначения.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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