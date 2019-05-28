В Ханты-Мансийске перенесут радиолокационную роту из-за строительства жилого района

ТАСС, 28 мая. Радиолокационная рота, дислоцированная в Ханты-Мансийске, будет перенесена на новое место, чтобы не мешать дальнейшему строительству микрорайона "Солдатское поле". Об этом во вторник сообщил департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"В результате переговоров, проведенных региональным правительством с Министерством обороны РФ, достигнута договоренность о передислокации радиолокационной роты в городе Ханты-Мансийске, а также передающих объектов радиолокационной станции (РЛС). Совместно с Главным командованием Воздушно-космическими силами Российской Федерации разработана и согласована схема расположения земельного участка, предлагаемого для размещения радиолокационной роты в Ханты-Мансийске на новом месте дислокации", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что перенос воинской части необходим для дальнейшего жилищного строительства микрорайона "Солдатское поле".

"Региональными властями совместно с Министерством обороны РФ ведется работа по определению оптимальной организационной формы проекта [переноса воинской части]. После указанные объекты и земельный участок будут переданы в ведение Минобороны России, высвободившиеся территории - администрации города Ханты-Мансийска", - уточнили в департаменте.

В 2018 году от имени регионального правительства и губернатора Югры Натальи Комаровой были направлены обращения в адрес президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости переноса воинской части, расположенной в Ханты-Мансийске в районе так называемого Солдатского поля, а также передающих объектов радиолокационной станции.