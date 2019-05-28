Бомбардировщики Су-34 нанесли ракетный удар в ходе учений в Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Шесть многофункциональных истребителей-бомбардировщиков эскадрильи авиационного полка Центрального военного округа принимают участие в учениях на авиационном полигоне в Курганской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

"В ходе учения летчики, пикируя с высоты около 2 тыс. м на скорости 700 км/ч, нанесли высокоточный ракетный удар неуправляемыми проникающими ракетами по мишени, имитирующей подземный командный пункт условного противника, находящегося на глубине около 2 м под землей", - говорится в сообщении.

Как отметили в округе, в учениях задействованы "шесть самолетов, а также около 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава авиационной эскадрильи".

В ведомстве также уточнили, что экипажи отработали групповой полет в боевом порядке под управлением одного командира. "Особенностью такого вида полета является непосредственно выдерживание между собой заданных интервалов и дистанции", - уточнили в пресс-службе.

В 2018 году впервые на вооружение Центрального военного округа поступили истребители-бомбардировщики Су-34. Была сформирована первая в округе эскадрилья подобных современных самолетов. С 2018 года военные летчики в Челябинской области получили 18 единиц новой техники, до конца 2019 года планируется поступление еще шести Су-34.

Командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин сообщал, что в составе авиационного полка, дислоцированного на территории Челябинской области, будет создана вторая эскадрилья многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Су-34

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 - до 4 тыс. км, максимальная скорость - до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.