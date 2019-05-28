В Свердловской области снизили тарифы на вывоз отходов для двух региональных операторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора для регионального оператора "Рифей" на 30% и для регоператора "Спецавтобаза" - на 17%. Постановление ведомства опубликовано на сайте правовой информации региона.

Согласно документу, тариф на вывоз мусора для "Рифея" был установлен в размере 835,97 руб. с учетом НДС за 1 кубометр мусора. С учетом принятых изменений он составит 695,23 руб. Для "Спецавтобазы" ранее был установлен тариф 686,05 руб., отныне он составит 473,37 руб.

Кроме того, комиссия постановила снизить для "Спецавтобазы" операционные расходы в 2019 году почти на 33% - с 2,9 млрд рублей до 1,9 млрд рублей, а для "Рифея" увеличить на 11% - с 994 млн рублей до 1,1 млрд рублей.

Тариф на вывоз мусора у "Рифея" являлся самым высоким в регионах Уральского федерального округа. Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ранее возбудило дело в отношении "Спецавтобазы" из-за завышенных тарифа и расходов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, предприятие оспаривает решение ФАС в Арбитражном суде Москвы. "Оно [предписание] является обязательным для РЭК, но его исполнение прямо затрагивает права и интересы регионального оператора. На сегодняшний день РЭК привлечена в качестве третьего лица для участия в деле. Судебное заседание назначено на 18 июня", - отметили в пресс-службе.

В Свердловской области работают три региональных оператора по вывозу мусора: "Спецавтобаза", "Экосервис" и "Рифей". С 1 января в России начался переход на новую систему обращения с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.