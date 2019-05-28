Визит-центр на территории Висимского биосферного заповедника на Урале откроют в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Свердловской области направят 100 млн рублей на создание визит-центра в поселке Висим, который входит в кластер горнолыжного комплекса "Гора Белая" и расположен на территории Висимского заповедника. На базе центра будут функционировать детские секции и кинотеатр, сообщил ТАСС во вторник директор комплекса Леонид Гункевич.

"В сентябре мы получим землю для строительства визит-центра из частных рук. Объект планируется открыть уже в 2020 году. Всего на строительство объекта площадью 2 тыс. кв. м планируется затратить порядка 100 млн рублей. Средства на реализацию проекта будут получены от областного министерства культуры",- сказал Гункевич.

По его словам, приступить к строительству центра планируется в ноябре 2019 года.

Висим - поселок в Горноуральском городском округе Свердловской области. Он расположен на территории природного парка "Река Чусовая" и Висимского государственного заповедника, которому в 2001 году решением ЮНЕСКО присвоен статус биосферного. Его площадь составляет 33,5 тыс. га, площадь охранной зоны - 46,1 тыс. га.

Гора Белая - вершина северной части хребта Веселые горы в Свердловской области. Расположена около поселков Уралец и Черноисточинск, к юго-западу от Нижнего Тагила. Горнолыжный центр там работает с 1963 года.