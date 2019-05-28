Строительство конгресс-холла в Екатеринбурге завершится к 15-17 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Строительные и монтажные работы на площадке конгресс-холла международного выставочного центра (МВЦ) "Екатеринбург-Экспо", где планируется проведение Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), завершатся к 15-17 июня. Об этом во вторник в своем аккаунте Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в Москве.

"У нас уже проделана основная часть подготовительной работы. Сейчас прилагаем много усилий, чтобы вовремя сдать в эксплуатацию конгресс-центр выставочного центра "Екатеринбург-Экспо". Строительные и монтажные работы будут полностью завершены к 15-17 июня", - написал Куйвашев.

Площадь конгресс-холла после завершения строительства составит более 40 тыс. кв. м. Здание станет пятым в МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Ожидается, что, помимо GMIS, до конца 2019 года в нем пройдет Чемпионат мира по боксу среди мужчин под эгидой Международной ассоциации бокса (AIBA).

Саммит по производству и индустриализации (GMIS-2019), главной темой которого станут передовые технологии, пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Ожидается, что участие в нем примут 2000 человек, в том числе около 500 представителей российских и международных СМИ.