Рекультивация свалки в Челябинске снизит выбросы метана на 99%

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Система газоочистки выбросов, которую построят на челябинской городской свалке во время ее рекультивации, позволит снизить выбросы метана на 99%, с 28 тыс. тонн в год до 1,5 тонны в год, сообщил ТАСС в среду начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан министерства экологии региона Виталий Безруков.

Рекультивация городской свалки в Челябинске должна начаться в 2019 году. Она позволит значительно улучшить экологическую обстановку в городе, так как свалка перестанет отравлять городской воздух - мусор периодически горит, а в ее недрах протекают неконтролируемые химические реакции.

"Успешно прошли публичные слушания, на которых были представлены технологии рекультивации челябинской свалки. Благодаря предложенным на слушаниях решениям, в частности, благодаря эффективной системе газоочистки, выбросы метана снизятся на 99% с 28 тыс. тонн в год до 1,5 тонны в год. Теперь документация будет направлена на экспертизу", - сказал собеседник агентства.

Ранее предприятие "РосРАО" (компания госкорпорации "Росатом") стало единственным подрядчиком по выполнению работ рекультивации свалки в черте Челябинска до 2020 года. C учетом регионального софинансирования всего на рекультивацию объекта будет направлено почти 3 млрд рублей, уже разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы.

Челябинская свалка - одна из крупнейших в Челябинской области - существует с 1949 г. и занимает на данный момент почти 90 га. По данным Росприроднадзора, свалка давала до 30% вредных выбросов в атмосферу Челябинска.