В Югре на девять лет колонии осужден охранник, убивший представителя казачьего движения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая. /ТАСС/. Суд приговорил к 9 годам колонии 42-летнего жителя Курганской области за убийства одного из представителей казачьего движения в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается в среду на сайте регионального следственного управления СК.

"Подсудимый признан виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Ранее следственное управление по Югре сообщало, что охранник вступил в казачье движение, в день убийства он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Следствием и судом установлено, что 16 декабря 2017 года в здании дома народного творчества в Ханты-Мансийске проходило собрание казаков. Вечером, когда почти все участники мероприятия разошлись, между одним из казаков и охранником здания произошел конфликт. Охранник несколько раз удалил топором казака по голове, отчего тот скончался на месте преступления. Подсудимый был задержан сотрудниками полиции в Кургане.