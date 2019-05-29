Жителям поселка в Югре незаконно начисляли плату за содержание площадок накопления ТКО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая. /ТАСС/. Управляющая организация в поселке Талинка (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) незаконно начисляла плату за содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

В марте генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил подчиненным организовать проверки в связи с взиманием с граждан двойной платы за вывоз ТКО. По данным экспертов проекта "Единой России" "Чистая страна" в 30 регионах РФ, в том числе в Югре, местные жители столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора. Подобная ситуация сложилась после того, как с 1 января плату за эту услугу стали прописывать в отдельном платежном документе.

"Управляющая компания "Талинское благоустройство" в одностороннем порядке в отсутствие каких-либо договоров с 1 января 2019 года осуществляла начисление и взимание платы с жителей поселения Талинка за содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, самостоятельно установив тариф в размере 1,5 рублей за 1 кв. метр площади жилого помещения", - говорится в сообщении.

При этом решение об установлении тарифов было принято без проведения собрания собственников многоквартирных домов и решения местной администрации. В результате прокурор внес руководителю организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Жильцам 28 многоквартирных домов произведен перерасчет на сумму свыше 175 тыс. рублей.

Генеральный директор управляющий привлечен к штрафу в 50 тыс. рублей по ч.2 ст.14.6 КоАП РФ ("Нарушение порядка ценообразования"), уточняют в ведомстве.

В соответствии с реформой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, за вывоз мусора теперь отвечают региональные операторы, они взимают плату за услуги по новым тарифам. В Югре новая система начала работать с 1 января 2019 года. В регионе действуют две зоны "северная" и "южная". В качестве единого оператора утверждена компания "Югра-Экология".