"Курганмашзавод" увеличит уставный капитал до 1,265 млрд рублей за счет допэмиссии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. ПАО "Курганмашзавод" (единственное в РФ предприятие, выпускающее боевые машины пехоты) намерен увеличить уставный капитал до 1,265 млрд рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Предприятие будет размещать свои ценные бумаги по закрытой подписке, говорится в материалах компании, опубликованных в среду.

Вопрос об увеличении уставного капитала "Курганмашзавода" за счет размещения дополнительных обыкновенных акций на 1,097 млрд рублей будет обсуждаться акционерами на годовом собрании 28 июня. В настоящее время уставный капитал предприятия составляет 167,8 млн рублей и поделен на обыкновенные и привилегированные акции номиналом один рубль.

"Цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) определяется советом директоров общества до начала их размещения и должна быть не ниже номинальной стоимости размещаемых акций. Круг потенциальных приобретателей акций: ООО "Центр компетенции - управление специальными строительными проектами", - говорится в сообщении.

Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год

Совет директоров ПАО "Курганмашзавод" рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, говорится также в материалах компании.

"Дивиденды по размещенным акциям ПАО "Курганмашзавод" по результатам 2018 финансового года не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении.

По итогам 2018 финансового года предприятие получило прибыль в размере почти 200 млн рублей, впервые c 2014 года завершив год без убытка.

Совет директоров "Курганмашзавода" назначил годовое собрание акционеров на 28 июня, дата закрытия реестра - 4 июня. Акционеры на собрании также обсудят вопрос об увеличении уставного капитала за счет допэмиссии обыкновенных акций на 1,097 млрд рублей. В настоящее время уставный капитал предприятия составляет 167,8 млн рублей и поделен на обыкновенные и привилегированные акции номиналом один рубль.

"Курганмашзавод", который находится в сложном финансовом положении и обременен долгами, в 2019 году перешел под акционерный контроль госкорпорации "Ростех". Сделка по приобретению 74,5% акций предприятия состоялась 21 февраля 2019 года. Покупателем акций выступило АО НПО "Высокоточные комплексы", входящее в состав госкорпорации.

Курганский машиностроительный завод - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира.