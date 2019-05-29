Запрет на посещение лесов Курганской области вернули на следующий день после отмены

ТАСС, 29 мая. Запрет на посещение лесов гражданами вернули в Курганской области повторно из-за установившейся сухой ветреной погоды. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора региона.

На территории Курганской области 27 мая был снят запрет на посещение гражданами лесов.

"В связи с установлением на территории Курганской области сухой ветреной погоды и высокими температурами в целях обеспечения пожарной безопасности постановлением правительства региона вводится запрет на посещение гражданами лесов с 28 мая до 16 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

Согласно данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура в регионе будет держаться выше 20 градусов тепла, в отдельных районах возможны грозы.

В регионе продолжает действовать противопожарный режим.

В Курганской области с майских праздников бушевали природные пожары. В результате одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах региона был объявлен режим ЧС.