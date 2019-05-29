УОМЗ планирует разместить облигации на сумму 1,5-3,5 млрд рублей в начале июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Уральский оптико-механический завод (УОМЗ, входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") планирует в начале июня 2019 года провести техническое размещение облигаций на сумму от 1,5 млрд рублей до 3,5 млрд рублей, сообщила в среду компания.

"Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 12 млрд рублей включительно", - говорится в сообщении.

Срок обращения бондов составит 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через три года.

Ориентир ставки первого купона - 9,50-9,75% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 9,73-9,99% годовых. Организаторами выпуска выступают Совкомбанк и Новикомбанк.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций УОМЗ общим объемом 3 млрд рублей.

Уральский оптико-механический завод является одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России, которое разрабатывает и производит оптико-электронные системы различного назначения, медицинскую продукцию, а также геодезические приборы и измерительную технику. Продукция УОМЗ поставляется в 88 стран.