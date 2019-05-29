Utair в июне откроет прямой рейс из Геленджика в Сургут

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Utair откроет прямой рейс из Геленджика в Сургут, он будет выполняться два раза в неделю. Жители смогут совершить полет между данными городами без пересадок и стыковочных рейсов, сообщила в среду пресс-служба перевозчика.

"В этом году Utair расширил программу полетов в самые популярные города-курорты России. <…> Прямые рейсы свяжут Геленджик с Сургутом", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Рейсы из Геленджика в Сургут Utair начнет выполнять с 1 июня по вторникам и субботам. Вылет из Сургута в 07:40, из Геленджика в 11:10 по местному времени.

По данным сервисов онлайн бронирования авиабилетов, сейчас из Геленджика в Сургут можно добраться только стыковочными рейсами. Время ожидания между самолетами составляет от 2,5 до 12,5 часов. Стоимость билета начинается от 4 тыс. 282 рублей (авиакомпания "Победа"), у Utair - от 7 тыс. 470 рублей. По данным на сайте Utair, цена билета на прямой рейс между данными городами у авиакомпании будет начинаться от 9 тыс. 685 рублей. Таким образом, совершить перелет из Геленджика в Сургут станет дороже на 2,2 тыс. рублей.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России, которая в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек, - испытывает финансовые трудности. Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей, при этом годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей.