Книгу-раскраску по сказам писателя Бажова планируется издать в июле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Публикация детской книги-раскраски по мотивам сказов уральского писателя Павла Бажова запланирована на июль 2019 года. Об этом сообщил председатель совета "Фонда Бажова" Сергей Полыганов на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Идею создания 18-страничной книги-раскраски по сказу Бажова "Ермаковы лебеди" мы планируем реализовать уже в июле. Надеюсь, что дети через раскрашивание смогут понимать произведения Бажова", - сказал Полыганов.

По его словам, на одной странице книжного разворота будет напечатан текст сказа, а на другой - контур для раскрашивания. Всего на проект необходимо 100 тыс. рублей, их предоставят частные инвесторы. "Рисунки будут повторять весь сказ - в этом уникальность. Мы полностью сохраняем авторский текст", - добавил Полыганов, отметив, что планируется выпустить 1 тыс. экземпляров.

В Свердловской области 2019 год объявлен годом Бажова для популяризации творческого наследия уральского писателя. 31 в городе Верхняя Салда после реставрации планируют открыть светомузыкальный фонтан-памятник герою сказа Бажова - Даниле Мастеру. Монумент в человеческий рост выполнен из гранита, стоимость проекта, по которому также благоустроили площадь, составила 43 млн рублей, уточнили ТАСС в администрации города. Средства на эти цели выделили из областного и муниципального бюджетов.

Писатель, фольклорист Бажов (1879 - 1950) родился в Сысерти на Урале в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После революции занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Первая его книга "Уральские были" вышла в 1924 году, а первое издание самого известного сборника "Малахитовая шкатулка" состоялось в 1938 году.