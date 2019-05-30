Центральный военный округ до конца года получит более 300 единиц автомобильной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Более 300 единиц новой автомобильной техники поступят в войска Центрального военного округа до конца 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"В этом году в войска округа поступает более 300 единиц новой автомобильной техники, в числе которых санитарные автомобили повышенной проходимости и медицинские машины, грузовые автомобили семейства "Урал" и "КамАЗ", а также бронированные автомобили повышенной защищенности "Тайфун-К" и специальные транспортные [автомобили] "Тигр". В настоящее время доля современных образцов автомобильной техники в частях боевого состава составляет порядка 47%", - сказал начальник автобронетанковой службы округа Ханиф Беглов, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в состав 2-й и 41-й общевойсковых армий переданы ремонтно-восстановительные батальоны, дислоцированные в Кемеровской и Оренбургской областях.

"Это позволит командующим армиями, их заместителям по материально-техническому обеспечению и начальникам технических служб производить маневр сил и средств технического обеспечения, в том числе восстановление неисправных образцов техники, как в военное, так и в мирное время", - пояснил Беглов.