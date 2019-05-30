Антипинский НПЗ может восстановить нефтепереработку до 1 июля

"Безусловно, ситуация, которая развивается, является предметом нашего внимания. Процедура банкротства не означает, что он [завод] перестанет существовать. <…> Есть планы по восстановлению нефтепереработки 1 июля. Завод современный и эффективный", - сказал он.

ТАСС, 30 мая. Антипинский нефтеперерабатывающий завод может восстановить нефтепереработку до 1 июля 2019 года, сообщил в четверг глава региона Александр Моор во время отчета по итогам 2018 года в областной думе.

Моор добавил, что власти региона со своей стороны сделают все возможное, чтобы сохранить предприятие и работников на нем. "Надеюсь, что в летний период переговоры будут завершены. Найдется приемлемая смена формы собственника", - пояснил он.

В течение 2018 года, особенно в декабре, поставки нефти на Антипинский и Марийский НПЗ группы "Новый поток" неоднократно приостанавливались в связи с отсутствием маршрутных поручений. В середине декабря компания сообщала, что поставки нефти на Антипинский НПЗ группы и находящийся под управлением Афипский НПЗ полностью возобновлены 13-14 декабря после завершения оформления Сбербанком кредитных линий заводам. Общий объем предоставленных банком кредитных средств тогда составил 29 млрд рублей. 16 мая "Транснефть" полностью прекратила поставки нефти на завод.

В мае Антипинский НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о банкротстве. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей.