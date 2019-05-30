Объем введенного жилья в Тюменской области планируется увеличить на 17% в 2019 году

ТАСС, 30 мая. Объем введенного жилья в 2019 году в Тюменской области планируется увеличить на 17% по сравнению с 2018 годом. Он должен составить более 1,5 млн кв. м, сообщил в четверг глава региона Александр Моор во время отчета по итогам 2018 года в областной Думе.

"Для решения задачи по увеличению объемов жилищного строительства в Тюменской области в 2018 году введено 1,3 млн кв. м жилья. <…> В 2019 году планируем ввести более 1,5 млн кв. м жилья", - сказал он.

Моор добавил, что основными факторами, которые оказывают влияние на рост, являются сокращение сроков административных процедур в строительстве, ликвидация аварийного жилищного фонда, перевод различных процедур в электронный вид.

"В рамках реализации жилищных программ условия проживания улучшили 2,6 тыс. семей. За счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования расселено почти 30 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда", - отметил он, подводя итоги работы в 2018 году.