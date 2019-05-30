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Депутаты Челябинской области назначили выборы губернатора на 8 сентября 2019 г.

Из 56 депутатов областного парламента "за" проголосовали 54

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Выборы губернатора Челябинской области, временно исполняющим обязанности которого в марте был назначен Алексей Текслер, назначены на 8 сентября 2019 года. Соответствующее решение в четверг приняли депутаты областного парламента.

Решение о назначении выборов приняли путем голосования на 46-м заседании Законодательного собрания региона. Всего присутствовали 56 депутатов, "за" проголосовали 54 депутата.

"Мы назначаем дату выборов губернатора Челябинской области на 8 сентября текущего года", - сказал по итогам голосования председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики РФ Текслера. Дубровский, который руководил регионом с 2014 года, подал заявление об отставке по собственному желанию.

Текслер был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

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РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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