Свердловские власти не нашли подрядчика на строительство волейбольной академии Карполя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Свердловской области не нашли подрядчика на строительство волейбольной академии имени Николая Карполя в Екатеринбурге. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

По данным, размещенным на портале, на конкурс была отправлена одна заявка. "По результатам рассмотрения заявки единственного участника данная заявка отклонена", - сообщается на портале.

Тендер на строительство данного здания был объявлен 29 апреля. Заказчиком выступило государственное учреждение "Управление капитального строительства Свердловской области". Цена контракта составила более 421 млн рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что академия разместится на земельном участке площадью более 5,8 тыс. кв. метров.

Николай Карполь является самым успешным и титулованным тренером в истории советского и российского волейбола. Он возглавлял сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), Объединенную команду СНГ (1992), России (1993-2004). С этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза - серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990), 7-кратным чемпионом Европы. Под руководством Карполя "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз чемпионом России.