В Челябинской области возбудили дело о квартире с трещинами, предоставленной сироте

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Бывший председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Еткульского района Челябинской области стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий - он предоставил сироте квартиру с трещинами, покосившимися потолком и полом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг областной прокуратуры.

"В 2014 году председателем Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Еткульского муниципального района приобретена квартира, которая предоставлена заявителю (сироте - прим. ТАСС). В 2018 году квартира признана непригодной для проживания, [она] имеет трещины на стенах, деформацию потолков и напольного покрытия. По материалам прокурорской проверки следственными органами в отношении бывшего председателя комитета возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жилье было куплено за 864 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела поставлено прокурором района на контроль.