"Ростелеком" представит "умные" технологии в сфере ЖКХ на IT-форуме в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" продемонстрирует инновационные решения для сферы ЖКХ и энергетики в ходе XI международного IT-форума стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба Ханты-Мансийского филиала "Ростелекома".

"Энергоэффективные города - это движущая сила роста и устойчивого развития экономики всей страны. Сегодня внедрение цифровых технологий в сферу ЖКХ считается одной из актуальных и перспективных задач. <…> "Ростелеком" в проектах по энергосбережению выступает в качестве инвестора. Преимуществом энергосервисного контракта для заказчика является возможность получить современные энергосберегающие технологии и, как следствие, экономию бюджета", - приводятся в сообщении слова директора Ханты-Мансийского филиала "Ростелекома" Дмитрия Лукошкова.

Компания часть своего стенда, в частности, посвятит проектам уличного и внутреннего освещения с интеллектуальным управлением с помощью датчиков, контролем состояния оборудования, автоматизацией сбора данных, которые самостоятельно передают информацию о потреблении ресурсов с помощью беспроводных каналов связи.

Так, на спортивных аренах Ханты-Мансийска "Ростелеком" установил современное "умное" освещение, планируемая экономия электроэнергии за счет реализации данного проекта более 70% в год. В Югорске реализован энергосервисный контракт уличного освещения, позволяющий городу два года подряд экономить около 44% электроэнергии.

Советский стал вторым городом в округе (после Нефтеюганска), который полностью перешел на светодиодное освещение, заменив абсолютно все устаревшие уличные фонари с натриевыми лампами. В муниципалитете также была внедрена система управления освещением с использованием технологии "Умного города", позволяющая менять уровень яркости светильников в зависимости от времени суток и сезона. Она ведет мониторинг состояния оборудования в сети наружного освещения и автоматический сбор данных потребления электроэнергии. В рамках проекта планируемая экономия электрической энергии до 80% в среднем за год, отмечают в компании.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум пройдет в Ханты-Мансийске 10-11 июня. Основная тема форума - цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС. Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят не менее 3 тыс. участников. Столько же было в 2018 году, когда на мероприятие приехали представители 55 стран и 43 регионов России. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-Форума.